Das „Rocktober“-Festival geht am 12. Oktober in seine 24. Runde und lockt auch dieses Jahr wieder Rockfans ins VAZ-Festzelt Krieglach. Gemeinsam organisierte das „Rocktober-Komitee“, bestehend aus der Musikkapelle Krieglach und der Band Raureif, auch heuer wieder das Fest, das mittlerweile schon fest zum Herbstprogramm in der Region dazugehört. Während die Musikkapelle sich um die Logistik und den Betrieb mehrerer Bars kümmert, plant die Band alles rund um Acts, Technik und Bühne.