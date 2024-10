Was haben Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Robert Lewandowski und Manuel Neuer gemeinsam? Abseits ihres Talents auf dem grünen Rasen zählen sie zu jenen Fußballern, die in ihrer Freizeit immer wieder auf dem Padel-Court anzutreffen sind. In den letzten Jahren ist die Trendsportart, in der Tennis und Squash miteinander verbunden werden, weltweit gewachsen, auch in Österreich greifen immer mehr Personen zum Padel-Schläger.