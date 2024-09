Das schwere Unwetter Mitte Juli traf den „Was ist Kunst“-Hof des gleichnamigen Kunstvereins in Thörl stark, ausgerechnet kurz vor der 10. Ausrichtung der Veranstaltung „Summer of Art“ wurden Gelände, Werkstätten und das Wohnhaus von Obmann Richard Fürstner großflächig zerstört. „Seitdem es passiert ist, arbeiten ich und meine Frau Erika jeden Tag am Wiederaufbau“, schildert der. Erst nächsten Frühling soll alles fertig sein, Fürstner erwartet unter anderem noch eine neue Heizung, Küche und einen Frühstücksraum für die Gäste.