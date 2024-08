In den sozialen Medien herrschte in den letzten Tagen Aufregung: Im Bereich der Mugel sollen räudige Füchse unterwegs sein. Die Räude, eine parasitäre Hautkrankheit, verursacht starken Juckreiz, ist für infizierte Wildtiere äußerst schmerzhaft und endet in vielen Fällen tödlich. Da räudige Füchse oft jegliche Scheu verlieren, sorgen sich jetzt viele um ihre Hunde: Die Krankheit kann nämlich vom Fuchs auf das Haustier überspringen. Auf Menschen wird die Krankheit nur in äußerst seltenen Fällen übertragen.