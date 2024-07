Am Sonntag wurde die Bergrettung Mixnitz beinahe zeitgleich zu zwei Einsätzen alarmiert. Am Ratengrat war ein Kletterer während des Vorstiegs gestürzt und hatte dabei Verletzungen am Bein und am Kopf erlitten. Auf dem Weg zur Erstversorgung folgte die zweite Alarmierung: An der Roten Wand hatte sich in der Kletterroute „Hühnerleiter“ ebenfalls ein Kletterer am Bein verletzt und konnte selbst nicht mehr weiter.