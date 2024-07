Mit ihrer pinken Harmonika hat sie Bekanntheit in ganz Österreich erlangt, nun stattet Schlagerstar Melissa Naschenweng am Mittwoch Kapfenberg einen Besuch ab. Im Rahmen des „Dsire Helden-Zirkus“ tritt die Kärtnerin ab 18.30 Uhr in der Stadthalle auf, der Erlös der Veranstaltung kommt herzkranken Kindern zugute. Erwartet werden bis zu 5000 Zuseherinnen und Zuseher, insbesondere Kinder und Familien, für die die Veranstaltung ausgelegt ist.