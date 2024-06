Die Spedition Huber in St. Lorenzen wurde 1956 gegründet. Damals war Johann Huber stolz, mit drei Lkw als einer der wenigen Frächter in der Region seine Dienste anbieten zu können. Heute ist das Team seines Enkels Johann Huber mit 120 Lkw in ganz Europa unterwegs. Um die 230 Beschäftigte hat die Spedition, 40 davon in der Werkstätte.