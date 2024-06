Im Jahr 2014, also vor genau zehn Jahren, wurde in Krieglach der erste Kindergemeinderat der Steiermark ins Leben gerufen. Was lag also näher, als das Jubiläum in Krieglach zu veranstalten? Also lud die „Landentwicklung Steiermark“, der Motor hinter dieser Initiative, kürzlich Kindergemeinderäte aus der ganzen Steiermark zu einer ganz besonderen Tagung ins Veranstaltungszentrum Krieglach: zur 1. Steirischen Kindergemeinderats-Konferenz.