Rot, so weit das Auge reicht: Am Samstag war die Brucker Innenstadt förmlich von der Rot-Kreuz-Jugend durchflutet. 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Steiermark reisten für den Landesjugendwettbewerb an, um an fünf Stationen ihr Wissen und Können unter Beweis zu stellen.