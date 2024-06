Ein Triumphgefühl überkomme ihn nicht, versicherte Siegfried Schrittwieser nach seiner Wahl zum Präsidenten des steirischen Roten Kreuzes am Dienstag. 112 von 167 Delegierten stimmten für den 71-jährigen Herausforderer aus Thörl, der sich damit klar gegen Amtshinaber Werner Weinhofer durchsetzte. Auch er selbst habe nicht mit so einem Ergebnis gerechnet. Gleich nach dessen Verkündung richtete er einen Appell an das gegnerische Lager: „Ab morgen müssen wir wieder ein Rotes Kreuz sein.“