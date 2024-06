Es ist ein Fest, dass es in Größe und Umfang so wohl nicht mehr geben wird. Am Samstag, 8. Juni, stellt sich am Hauptplatz in Kapfenberg der gesamte Seelsorgeraum Hochschwab Süd vor. Das Programm ist sowohl in kirchlicher als auch kultureller Hinsicht bunt gemischt. „Es ist ein einmaliges Fest“, lässt auch Parrrer Herbert Kernstock, Leiter des Seelsorgeraums, im Vorfeld wissen.