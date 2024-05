Warten – die Schwäche vieler. Wenn es dabei um einen Brief oder ein Paket geht, wird man regelrecht ungeduldig. „Und dann stelle man sich vor, dass eine Woche lang so gar keine Post kommt – keine Werbesendung, kein Prospekt und kein Brief“, sagt Heribert Strohmaier aus Mariazell. Genau damit war er in der vergangenen Woche konfrontiert.