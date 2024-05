„Komm schon Chrisi, gemma!“, ertönt es am Spielplatz in Walfersam. Rund um eine Tischtennisplatte stehen dort 15 Leute und feuern zwei junge Frauen an. Die Beiden haben sogenannte „Blazepods“ vor sich liegen, ein Übungsgerät um die eigenen Reaktionszeiten zu testen. Immer, wenn einer der Kreise aufleuchtet, schlagen die Frauen in Windeseile darauf. Was hier passiert ist schnell erklärt, denn die Übung ist Teil des Programmes „Spazieren mit ReAction“, das in der vergangenen Woche viermal in Kapfenberg stattfand.