Drei Kletterer waren am Mittwochnachmittag im Grazer Bergland am Rampenwulst unterwegs und kletterten dort an einem Seil den sogenannten „Roten Kamin“. Ein 28-Jähriger, der als Vorsteiger der Gruppe kletterte, kam bei dieser Tour im oberen fünften Schwierigkeitsgrad gegen 14.30 aus eigenem Verschulden zu Sturz.