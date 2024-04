Stattlich sind die Pferde von Ewald Pichler. In der Breitenau auf der Sonnleitenalm stehen die Noriker in der Sonne und genießen die Frühjahrsluft. „Jetzt ist es herrlich heraußen. Die Temperatur ist perfekt und es sind noch keine Bremsen unterwegs“, erklärt Pichler. Er kennt sich aus in Sachen Pferd. Schließlich züchtet er nicht nur seit über 30 Jahren Noriker, sondern ist auch Obmann und Gründungsmitglied der „Pferdefreunde Breitenau“.