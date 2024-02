Wie bereits berichtet, will die „Steirische Umweltservice GmbH“, kurz UWS, in St. Lorenzen eine Bodenaushub-Deponie errichten. Die Bevölkerung ist vehement dagegen, weshalb Bürgermeister Alois Doppelhofer am Donnerstag zu einer Info-Veranstaltung im örtlichen Festsaal lud. Doppelhofer wandte sich einleitend ans Publikum: „Dies ist eine fachliche Vorstellung des Projektes, ich bitte Sie, dass Sie sich das anhören.“ Und weiter: „Niemand kommt durch die Hintertür, alle sind heute durch die Vordertür gekommen.“