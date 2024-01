Am Dienstag war Innenminister Gerhard Karner in der Steiermark zu Gast und traf sich dort mit Landeshauptmann Christopher Drexler und Landespolizeidirektor Gerald Ortner zu einem Arbeitsgespräch. Hauptthema in der Grazer Burg war dabei eine angestrebte Personaloffensive bei der Polizei, die 2024 fortgesetzt werden und auch für den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag neue Kräfte bringen soll.