Die Nachricht hat sich im Mürztal wie ein Lauffeuer verbreitet: Die für den 2. Februar angekündigte audiovisuelle Installation in der Heiligen-Geist-Kapelle in Bruck wurde am Donnerstag in einem knappen Zweizeiler vom Kulturreferat wieder abgesagt. „Wir haben sie auch aus allen Veranstaltungskalendern entfernt“, ergänzt Christian Mayer, Chef der Stadtkommunikation.