Gegründet wurde die Firma Hintsteiner im Jahr 1981 in Mürzhofen als Modelltischlerei für Gießereien. Von diesem Produkt hat man sich weit entfernt: Vor 20 Jahren begann man, Spezialteile aus Carbon für den Rennsport und für Supersportwagen zu entwickeln und auch zu produzieren, Kunden wie Bugatti, Porsche oder Audi kaufen seitdem in Mürzhofen ein.

2011 und 2013 wurde der Standort mitten in Mürzhofen erweitert, 2016 kam eine neue, 1500 Quadratmeter große Halle hinzu, damit war der Platz aber endgültig ausgereizt. Das Know-how im Leichtbau floss einige Jahre später auch in eine Kooperation mit der niederösterreichischen Firma List, aus Hintsteiner und List wurde die HiLiTech, die seit 2018 in Kindberg Carbonteile für Flugzeuge und Yachten erzeugt.

Firmenchef Martin Hintsteiner (rechts) und Bernhard Ulbl, Geschäftsführer am neuen Standort in St. Barbara © Pototschnig Franz

Neubau in St. Barbara

In der allseits flauen Coronazeit investierte Geschäftsführer Martin Hintsteiner viel Geld in Forschung und Entwicklung. Herausgekommen ist eine Beschichtung auf Polyharnstoff-Basis, die elastisch und verschleißfest ist und auf fast jedes Material aufgetragen werden kann. Weil aber die Kapazitäten in Mürzhofen längst ausgereizt sind, wurde ein Neubau nötig: „Wir haben in St. Barbara ein drei Hektar großes Industriegrundstück gekauft. Mit der neuen Produktionshalle verdoppeln wir unsere Produktionsfläche und haben noch Platz für zwei weitere Ausbaustufen“, erläutert Martin Hintsteiner.

Elf Millionen Euro wurden in diesen Standort investiert. Weil Firmenchef Hintsteiner und sein Geschäftsführer Bernhard Ulbl am besten wussten, was die neue Produktionsstätte können muss, übernahmen sie selber die Konzeption. Unter dem Generalunternehmer Lieb Bau Weiz waren größtenteils regionale Firmen am Bau beteiligt. Bezogen wurde das Gebäude im Herbst 2023, die Produktionshalle wird derzeit Schritt für Schritt mit Maschinen und Anlagen ausgestattet.

Die helle, großzügige Produktionshalle wird derzeit Schritt für Schritt „besiedelt“ © Hintsteiner

Angebot für Kunden und Personal

Geworden ist es ein modernes, elegantes Gebäude mit 3500 Quadratmetern Nutzfläche. Betritt man das Gebäude, steht man im „Showroom“ vor einer großen Videowand und erlebt eine kurze Firmenpräsentation, bevor es mit dem Lift nach oben in ein opulent ausgestattetes Besprechungszimmer geht, in dem die Kunden empfangen und erlesen bewirtet werden. Den Kunden wird eindrucksvoll demonstriert, dass sie in einem modernen und dynamischen Unternehmen angekommen sind.

Aber nicht nur für die Kunden, auch für das Personal wird eine Menge geboten. Das reicht von Billardtisch, Dartscheibe und Tischfußball für die Pause bis zu Sanitäranlagen, die vom Tischler eingerichtet worden sind. Die Umkleidekabinen vermitteln den Eindruck, in einem Wellnesshotel zu sein, und Martin Hintsteiner erzählt, dass es für die Belegschaft täglich sehr günstige Mittagsmenüs von heimischen Gastronomen gibt, das Unternehmen trägt einen Teil der Kosten.

Seine Begründung: „Wenn sich die Menschen wohlfühlen, arbeiten sie gerne und sehr gut.“ Das trägt auch Früchte: „Obwohl der Arbeitsmarkt derzeit schwierig ist, haben wir bisher keine Probleme, gute Leute zu finden.“ Apropos Personal: Derzeit arbeiten in St. Barbara 20 Beschäftigte, insgesamt liegt der Personalstand der Hintsteiner Group derzeit bei rund 100 Personen.

Ein Blick in die neuen Räumlichkeiten