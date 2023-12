Alle Jahre wieder werden bei der Kindberger Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Kindberg große Preise in der Region verteilt. Die Lose erhielten Kundinnen und Kunden im Laufe des Advents bei ihren Einkäufen geschenkt, nun wurde die Gewinnerin in einer Online-Verlosung gekürt. So durfte sich Hauptpreisträgerin Renate Peinitsch aus Höngisberg über Kindberger Einkaufsgutscheine im Wert von 10.000 Euro freuen. Auch für die elf weiteren Preise konnte man Gewinnerinnen und Gewinner finden.