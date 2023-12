Im Jahr 1962 machte Jakob Köpfelsberger den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete im Januar 1963 sein Optik-Fachgeschäft in Kindberg. 60 Jahre später feiert das Fachgeschäft „Optik Köpfelsberger“ seinen 60. Geburtstag und kann auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken.

Nach der offiziellen Eröffnung 1963 expandierte das Unternehmen um das Handwerk der Hörgeräteakustik. Der nächste große Schritt folge 1975: man siedelte in das Haus in der Hauptstraße 84, das zum neuen Standort des wachsenden Betriebs werden sollte. Mit der Expansion wuchs auch das Team und es begann die Ausbildung von Lehrlingen in den Bereichen Optik, Hörgerätakustik und Handel.

Erlernt wurde das familiäre Handwerk auch von den drei Töchtern. 1988 absolvierte die jüngste von ihnen, Gabriele Köpfelsberger die Meisterprüfung. Gemeinsam mit Ehemann Kurt Machhammer übernahm sie zehn Jahre später die Geschäfte des Familienbetriebs. In Folge nahmen die Beiden gemeinsam Modernisierungen und Erweiterungen vor und trieben die Weiterbildung des Teams voran.

Heute beschäftigt der Betrieb sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kundinnen und Kunden mit Fachwissen beraten und für jeden nach der passenden Seh- und Hörlösung suchen. Im Mittelpunkt sollen dabei stets die Qualität, persönliche Beratung und das Wohl der Kundschaft stehen. „Ihre Augen und Ohren sind ein kostbares Gut – und bei uns in den besten Händen“, so das Versprechen, das seit 60 Jahren Bestand hat.