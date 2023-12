Seit 2008 ist Erich Wagner der Polizeiinspektion Mürzzuschlag treu geblieben und verrichtet dort seinen Dienst. In dieser Zeit konnte er sich vom qualifizierten Sachbearbeiter bis zu seiner nun neuen Funktion als Inspektionskommandant durch seine Leistungen und sein besonderes Engagement beweisen. Seine Polizeigrundausbildung trat er 1989 an, die Ausbildung für dienstführende Beamte 1997. Ehe er seinen Weg in Mürzzuschlag antrat, war er in der Polizeiinspektion Kindberg tätig.