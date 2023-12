Wenige Themen erregen die politischen Gemüter so, wie die in der Regel paar Euro, die man zu zahlen hat, wenn man in Bruck sein Auto abstellt. Seit die Gebühren in Form von blauer und grüner Zone vor etwas mehr als einem Jahr eingeführt wurden, gibt es emotionale Debatten: Gastronomen klagen über Umsatzrückgang beim Mittagsgeschäft, die Neos wünschen sich deshalb zwei Stunden Gratisparken während der Mittagszeit. FPÖ und KPÖ sind überhaupt gegen die Parkgebühren.