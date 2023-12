Den Schritt in die Selbstständigkeit hat Johanna Tuller gewagt und ist seit Anfang November als Heilmasseurin in ihrer eigenen Praxis in St. Barbara tätig. „Ich habe mir gut überlegt, ob die Selbstständigkeit etwas für mich ist. Aber jetzt, nach diesen wenigen Wochen, kann ich sagen, dass es die richtige Entscheidung war“, so Tuller.