Das Schneetreiben machte am Wochenende auch vor Bruck-Mürzzuschlags Straßen nicht Halt: Schneeglatte Fahrbahnen stellten einige Autofahrerinnen und Autofahrer vor große Probleme, für die Feuerwehren des Bezirks resultierte das in mehreren Einsätzen. Etwa am Samstagabend, als eine Lenkerin mit ihrem Pkw in Kindberg von der schneeglatten Fahrbahn abkam und über eine zwei Meter hohe Böschung stürzte.