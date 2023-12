Es ist ein Thema, das die Steirerinnen und Steirer wortwörtlich bewegt: Spätestens in Zeiten der Klimakrise ist öffentliche Mobilität in aller Munde. Ganz egal, ob Bus oder Bahn, öffentliche Verkehrsmittel werden für viele Menschen im urbanen und ländlichen Raum immer wichtiger. Der Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln ist räumlich allerdings unterschiedlich verteilt: Während die Anbindung in den Städten meist sehr gut ist, verfügen viele kleinere Gemeinden und Städte über wenige bis keine Verbindungen.