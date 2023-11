Wie kann das sein? Nach dem Vorfall in Mürzzuschlag schütteln nicht nur Einheimische des Ortes den Kopf. Eine 15-jährige Schülerin hat mit einem so genannten Kettenmesser (das man an einer Halskette trägt), von jüngeren Schülern Essen gefordert. War sie wirklich so hungrig oder was ist da schiefgelaufen?