Am Mürzzuschlager Bahnhof bedrohte eine 15 Jahre alte Schülerin am Montag gegen 13.50 Uhr mehrere Schülerinnen und Schüler mit einem Messer, dass sie an einer Halskette trug. Inklusive Scheide hatte dieses eine Klingenlänge von 3,5 Zentimetern. Dabei dürfte die Klinge in ihrer rechten Hand zwischen Mittel- und Ringfinger hervorgeragt haben. Laut Auskunft der beteiligten Schülerinnen und Schüler forderte das Mädchen die Herausgabe von Essen. Ein Elfjähriger übergab dem Mädchen daraufhin einen Schokoriegel.