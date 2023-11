Am 18. November gab es in Spital am Semmering einen großen Grund zu feiern: mit einem Festakt im Mehrzwecksaal der Volksschule zelebrierte die Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen. Dazu konnte man zahlreiche Ehrengäste aus der Politik, von Seiten der Behörden und des Feuerwehrwesens begrüßen. Auch zahlreiche Vertreter befreundeter Einsatzorganisationen und alle Feuerwehrmitglieder mit Partnerinnen, sowie Helferinnen und Helfer und Unterstützer folgten der Einladung.