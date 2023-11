Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr besuchte ein 37-jähriger Rumäne einen Drogeriemarkt in Krieglach,. Vermutlich mithilfe eines präparierten T-Shirts dürfte es ihm gelungen sein, zwölf teure Parfums im Wert von mehreren hundert Euro direkt an seinem Körper zu verstauen. Ohne die Ware zu bezahlen, verließ er anschließend das Geschäft. Beschäftigten des Drogeriemarktes kam der Mann aber verdächtig vor, sie verständigten die Polizei.