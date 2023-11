Zum vierten Mal hat dieser Tage die „Ich tu’s“-Klimaschutzgala des Landes Steiermark stattgefunden. „Um den Klimawandel einzudämmen und seine Folgen bewältigen zu können, braucht es Zusammenwirken aller – quer durch alle Gesellschaftsschichten und Altersstufen. Eine tragende Säule ist die Klimaschutzbildung. Und die fängt am besten bereits in der Kinderkrippe und -garten an, um den Kleinsten Vorbild zu sein“, betonte Landesrätin Ursula Lackner bei der Klimaschutzgala.