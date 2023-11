Den Weihnachtsstress vergessen und Besinnlichkeit vor dem großen Fest finden - dies ist das Ziel des Trachtenverbands Mürztal, der am Freitag, dem 15., und Samstag, dem 16. Dezember sein Adventsingen veranstaltet. „Die Verbindung von Musik, Schauspiel und Gesang ist in der Steiermark eine Besonderheit und bietet ein einzigartiges Erlebnis“, erläutert Romana Kühberger vom Trachtenverband. Das Adventsingen findet im Volkshaus Kindberg statt, und zwar am 15. Dezember um 19 Uhr sowie am 16. Dezember um 15 und um 19 Uhr.