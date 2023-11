„Was die Förderung der künstlerischen Entwicklung der Jugend betrifft, ist Österreich längst Sahelzone.“ Dies sagte Hannes Pirker anlässlich seines 85. Geburtstags, den er am 20. Dezember 2015 feierte – also vor knapp sieben Jahren. Er hatte damals gerade die 200. Ausstellung in seiner legendären Galerie KuL in der Brucker Schiffgasse eröffnet, und mit dieser Aussage kritisierte er die ständige Kürzung der Schulstunden für Bildnerische Erziehung.