Elin Stadtkapelle mit Jurassik Park © (c) HERWIG HERAN

Mit Fanfarenklängen eröffnete die Elin Stadtkapelle Weiz unter der Leitung des Dirigenten Peter Derler ihr traditionelles Frühjahrskonzert im ausverkauften Frank Stronach Saal im Kunsthaus Weiz. Begeistert begleiteten die Besucher die Stadtkapelle auf ihre bunte Reise durch die Welt der Blasmusik mit Werken aus Filmmusik, Pop, Musical, Klassik und traditioneller Blasmusik. Von der Symphonic Suite aus "Star Trek", oder Prokofievs "The Love of three Oranges" bis zu "Jesus Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber oder auch zum "Egerländer Musikantenmarsch" reichte das vieseitige Programm. Als charmante und überaus kompetente Moderatorin begleitete Rita Hartinger die musikalische Reise.