Johannes Silberschneider begeisterte in Mautern und Leoben

Mit Fotostrecke. Johannes Silberschneider begeisterte bei zwei Lesungen in der Region. In Schloss Ehrnau in Mautern mit der "Stub'n Tschäss" und in der Pfarrkirche Leoben mit der Wiener-Version des Neuen Testaments "Da Jesus und seine Hawara", musikalisch unterstützt von "Soyka & Stirner".