Kaserne St. Michael als Feriencamp für "Bundesheer-Kinder"

Langweilig wurde den Kindern, die in der Kaserne St. Michael wieder vier Wochen lang betreut wurden, sicher nie. Zwei eigene Pools in der Kaserne, Klettern, ein Wega-Besuch und eine Bootsfahrt standen unter anderem am Programm.