Vier Tage lang war das Wirtshaus Arkadenhof am Leobener Hauptplatz diese Woche geschlossen, seit Freitag ist es nun offiziell unter dem neuen Pächter Andreas Haidinger eröffnet. Genau am Tag des Bieres, der immer auf den 4. August fällt. "Das gehört sich für ein Traditionsgasthaus", sagt Max Klarmann, der nach 26 Jahren und sieben Monaten den Schlussstrich im Arkadenhof zieht. Und auch gleich das Pub o'Cino an Haidinger übergibt.