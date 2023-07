51-Jähriger stürzte von Holztransporter und verletzte sich schwer

Auf einer Forststraße in Wald am Schoberpass ist es am Dienstag zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem sich ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Murtal schwer verletzte. Er stürzte während der Arbeiten am Holztransporter auf die Fahrbahn.