Durch ein Primärversorgungszentrum (PVZ) will Leoben die ärztliche Versorgung an einem Standort in zentraler Lage mit guter Verkehrsanbindung ergänzen. Geplant seien drei Kassenstellen für praktische Ärztinnen und Ärzte sowie zusätzliche Facharzt-Ordinationen für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen, älteren Personen sowie von chronisch kranken und multimorbiden Patientinnen und Patienten.