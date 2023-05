Seit dem Vorfall Samstagnacht vor der Disco in Niklasdorf, wo bei einem Raufhandel ein Unbekannter ein Messer gezückt hat und geflohen ist, gibt es auf Nachfrage bei der Polizei noch keine neuen Erkenntnisse – das teilt Heimo Kohlbacher, Sprecher der Landespolizeidirektion, mit. Die Fahndung verlief negativ.

Der unbekannte Täter habe versucht, einen Security-Mitarbeiter mit einem Messer zu attackieren, woraufhin dieser dem Angreifer das Messer aus der Hand gerissen habe. Danach soll der Unbekannte in einem grauen/silbernen Fahrzeug der Marke BMW geflüchtet sein. Die Polizei ersucht Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Trofaiach, Tel. 059 133/6327, zu melden.

Zweieinhalb Einsätze pro Monat

Laut Kohlbacher werden im Bereich der Diskothek in Niklasdorf freitags und samstags regelmäßig Schwerpunkt-Kontrollen (Fahrzeuglenker, Jugendschutz) durchgeführt. Aus polizeilicher Sicht, so die LPD auf Anfrage, haben die Einsatzzahlen seit der Übernahme durch die neuen Betreiber im Dezember "nicht wirklich spürbar" zugenommen.

"Im Durchschnitt kam es seither zu zweieinhalb Einsätzen pro Monat. Darunter vor allem Körperverletzungen und Diebstähle, aber nichts wirklich Schwerwiegendes", berichtet Kohlbacher. Außer dem aktuellen Vorfall vom Wochenende und dem brutalen Raub an einem 32-jährigen Steirer Anfang Jänner.

An der Stelle ruft Kohlbacher aber in Erinnerung: "Speziell in Richtung Jugendlicher: Passt auf eure Getränke und ganz besonders auf euch selbst auf. Und bei einem Notfall ist es wichtig, sofort die 133 zu wählen."