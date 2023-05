Die Auster in Graz-Eggenberg startet am 1. Mai in die Freibadsaison. Der geografische Vorteil macht es möglich. In der Stadt Leoben werden sich Freibadbesucherinnen und -besucher bis 18. Mai gedulden müssen. "Wir haben nach fünf Jahren die Eintrittspreise minimal erhöht, bei Erwachsenen um 50 Cent für die Tageskarte", erzählt Betriebsleiter Joachim Windhager.