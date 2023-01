Gerüchte gab es schon seit Wochen, dass es bei der SPÖ in St. Michael brodelt. Sogar von einer SPÖ-nahen Bürgerliste war die Rede. Seit der jüngsten Jahreshauptversammlung der Sozialdemokraten steht nun der Wechsel an der Spitze der Ortspartei fest: In geheimer Wahl wurde Manuel Gößler mit 100 Prozent Zustimmung zum neuen Vorsitzenden der Partei gewählt und löste damit Bürgermeister Karl Fadinger in dieser Funktion ab.