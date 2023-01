Die Leobener Feuerwehr trägt Trauer, nachdem Donnerstag bekannt wurde, dass ihr langjähriger Kommandant Helmut Payer nach schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben ist. Payer prägte das Feuerwehrwesen auch im Bereichsfeuerwehrverband Leoben und war bis zuletzt aktiv im Einsatz. Er nahm nicht nur an regelmäßig am Senioren-Stammtisch der Leobener Feuerwehr teil, er machte auch Brandsicherheitswachen im Stadttheater sowie Bereitschaftsdienste in der Zentrale in Leoben.