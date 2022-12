In der Hinterlainsach bei St. Michael, Nähe Ortnerhof, ist laut Feuerwehrkommandant Herbert Edlinger ein Fahrzeug von der Straße abgekommen, über eine Böschung gestürzt und schließlich in einen Baum gekracht. "Dort ist es so blöd gelandet, dass wir die Feuerwehr Trofaiach mit dem Kranfahrzeug WLF nachalarmieren mussten." Das Fahrzeug sei beim Umkehren von der Straße abgekommen, und in Folge gegen einen Baum geprallt, dem Lenker sei dabei aber, so Edlinger, nichts passiert.