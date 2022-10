Der freiheitliche Gesundheitssprecher LAbg. Marco Triller ging Dienstagmittag mit FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek in Leoben auf "zahlreiche Problemstellungen im Gesundheitswesen" ein. Triller sprach von Hunderten fehlenden Ärzten und Pflegekräften in steirischen Spitälern, von fehlenden Kassenärzten und Amtsärzten in den Regionen sowie von Besetzungsproblemen im notärztlichen System. Auch im Bereich der medizinisch-technischen Mitarbeiter gebe es bereits einen "evidenten Mangel".