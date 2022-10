Freitagnachmittag ist es auf der A9 Pyhrnautobahn zwischen Mautern und Kalwang in Fahrtrichtung Linz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gekracht hat es kurz vor Baustellen-Beginn, so Stefan Riemelmoser von der Freiwilligen Feuerwehr Mautern. "Ein Pkw hat dabei einen Lkw touchiert. Am Pkw ist dadurch ein Totalschaden entstanden", informiert Riemelmoser. Verletzt wurde zum Glück niemand.