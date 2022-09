In St. Peter-Freienstein konnte in Sachen Photovoltaik-Anlage nach der Gemeinderatssitzung am Montag jetzt der nächste Schritt gesetzt werden, die Auflage des Projekts wurde beschlossen. Soll heißen, dass die Pläne für die PV-Anlage auf rund 30 Hektar Fläche im Bereich Traidersberg nun acht Wochen lang öffentlich in der Gemeinde aufliegen.