Gegen 11.30 Uhr war am Mittwoch ein 36-jähriger in Leoben wohnhafter bosnischer Staatsbürger mit Baumschlägerungsarbeiten in Eisenerz beschäftigt. Dabei schnitt er im steilen Gelände mit der Motorsäge einen Baum um, welcher auf eine Felsformation fiel. In weiterer Folge dürften sich dort mehrere Steine gelöst haben. Einer dieser Steine dürfte den 36-Jährigen am Kopf getroffen haben.