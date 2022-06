Am Samstagvormittag (11. Juni) wurde die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz zu einem Unfall am Kriechbaumweg gerufen. In Richtung der Siedlung Münichtal wollte ein Klein-Lkw eine Eisenbahnunterführung passieren, sein Fahrzeug war dafür allerdings nicht geeignet. "Die Unterführung ist 2,5 Meter hoch, das ist sich deutlich nicht ausgegangen", berichtet Feuerwehr-Kommandant Gernot Neumann.