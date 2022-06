Drei knapp sechs Wochen alte Wildkatzenbabys sollen schon bald der süße Renner am Wilden Berg in Mautern werden. Die knapp einjährige Wildkatzen-Mama Vroni, welche aus dem Tierpark Chemnitz nach Mautern kam und der zweijährige Kater Silvester aus dem Bayrischen Wald leben seit Ende Jänner in einem "Angewöhnungsgehege" am Wilden Berg in Mautern. Die Wildkatzenbabys sind für die Jungeltern der erste Nachwuchs und auch für den Wilden Berg ist dies eine Premiere.